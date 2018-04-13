Солигорский "Шахтер" уступил "Слуцку" в игре чемпионата Беларуси по футболу

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" проиграли "Слуцку" 0:1 в домашнем матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первую викторию в нынешнем первенстве случчане добыли благодаря голу хорватского защитника "Шахтера" Луки Шимуновича, отправившего мяч в свои ворота на 79-й минуте встречи.
В другом сегодняшнем поединке футболисты "Витебска" переиграли в Минске дебютанта элитного дивизиона "Луч" со счетом 2:0. Витебчане вышли на первое место, набрав 7 очков.
Их могут обойти борисовский БАТЭ и могилевский "Днепр", которые после двух туров имеют по 6 очков. Эти команды свои третьи матчи проведут в субботу, 14 апреля, - боисовчане примут на своем поле брестское "Динамо", а могилевчане сыграют в Гродно с местным "Днепром". В этот же день футболисты "Ислочи" встретятся в Минске с жодинским "Торпедо-БелАЗом".
Остальные встречи 3-го тура состоятся 15 апреля: "Смолевичи" - "Минск", "Городея" - "Динамо" (Минск), "Гомель" - "Торпедо" (Минск).-0-
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