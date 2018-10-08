Соперники БАТЭ по Лиге Европы футболисты "Челси" разгромили "Саутгемптон" в чемпионате Англии

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперники футболистов борисовского БАТЭ по групповому этапу Лиги Европы провели матчи своих национальных чемпионатов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лондонский "Челси" в гостевом поединке 8-го тура чемпионата Англии разгромил "Саутгемптон" со счетом 3:0. После этой виктории в активе оппонентов борисовчан стало 20 очков, и они вместе с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" возглавляют турнирную таблицу премьер-лиги. Первый матч против "Челси" футболисты БАТЭ проведут 25 октября в Лондоне, а 8 ноября примут соперников на поле "Борисов-Арены".

В 10-м туре венгерского первенства еще один соперник борисовчан "Види" принимал в Секшефехерваре будапештский МТК и неожиданно проиграл с крупным счетом 0:3. Проведя 9 встреч, "Види" имеет в своем активе 15 очков и находится на 5-м месте, впереди "Ференцварош", у которого 24 балла после 10 игр.

Футболисты ПАОКа после крупной победы в Борисове (4:1) в Лиге Европы продолжили успешную серию и в чемпионате Греции: в 6-м туре они обыграли в Салониках гостей из "Аполлона" с результатом 2:0. Набрав 16 очков, ПАОК вместе с афинским "Атромитосом" лидирует в национальном первенстве.

В российской премьер-лиге московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко прервал 7-матчевую беспроигрышную серию, уступив в столичном дерби действующему чемпиону страны "Локомотиву" с минимальным счетом 0:1. В центральном поединке 10-го тура лидер первенства "Зенит" в Санкт-Петербурге переиграл идущего вторым "Краснодар" - 2:1. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович провел весь матч и получил предупреждение. Один из преследователей лидеров "Ростов" после 6 игр без поражений неожиданно проиграл на своем поле 0:1 "Оренбургу", который до этого не выигрывал в пяти встречах кряду. Белорусский полузащитник ростовчан Тимофей Калачев отыграл все 90 минут, так же, как и белорусский защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков. Лидирует "Зенит", набравший 25 очков, у "Краснодара" - 19, футболисты "Ростова" и московского "Спартака" набрали по 18 зачетных баллов.-0-