Соперники БАТЭ по Лиге Европы провели матчи национальных турниров

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперники футболистов борисовского БАТЭ по-разному провели матчи своих национальных турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лондонский "Челси" в гостевом поединке 1/16 финала Кубка футбольной лиги одержал волевую победу над "Ливерпулем" - 2:1 и вышел в следующий раунд этого турнира.

В стартовом туре второго круга Кубка Греции афинский ПАОК на своем поле сыграл вничью с "Арисом" - 1:1.

В домашнем поединке 8-го тура чемпионата Венгрии футболисты "Види" из Секешфехервара победили "Мезьокьовешд" со счетом 3:1. После этой виктории "Види" набрал 12 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. Лидирует будапештский "Ференцварош", у которого 20 зачетных баллов.

Ближайший поединок в группе L Лиги Европы БАТЭ проведет 4 октября на поле "Борисов-Арены" против ПАОКа. В стартовом матче борисовчане обыграли в гостях "Види" - 2:0, а греческая команда у себя дома уступили "Челси" с минимальным счетом 0:1.-0-