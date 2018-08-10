Совмин уточнил перечень организаторов международных спортивных соревнований

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров уточнил перечень организаторов международных спортивных соревнований, проводимых в Беларуси в 2018 году. Это следует из постановления правительства от 7 августа №580, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совмина.

Согласно распоряжению Президента от 20 июня 2018 года № 127рп, их организаторами могут быть не только Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет и Паралимпийский комитет, но и федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта. В целях реализации этого права постановлением определен конкретный организатор в отношении каждого международного спортивного мероприятия, проводимого в Беларуси в 2018 году.

Так, организаторами международных соревнований по велосипедному спорту на шоссе "Гран-при Минска" и "Кубок Минска", которые пройдут 18-19 августа, выступают Белорусская федерация велосипедного спорта, Минспорт, НОК Беларуси. Международные соревнования по бадминтону Belarus International (мужчины, женщины) состоятся 6-9 сентября. Их организаторами определены Белорусская федерация бадминтона, Минспорт, НОК Беларуси.-0-