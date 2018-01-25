Спортивная экипировка белорусских атлетов на зимние Игры функциональная и комфортная - НОК

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивная экипировка белорусских атлетов на XXIII зимние Олимпийские игры функциональная и комфортная. Об этом сказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметили в НОК, при изготовлении использованы самые современные решения, особая функциональность и комфортность моделей - все для того, чтобы обеспечить максимальное удобство спортсменам и защиту от неблагоприятных климатических условий.

"Главной темой дизайна спортивной формы стала уникальность белорусских традиций. В коллекции отображено наследие прошлого, опыт исторических традиций, энергетический импульс в будущее, сочетая в себе красный, черный и белые цвета, а также орнамент государственного флага Беларуси. Комплекты предназначены для участия в мероприятиях открытия и закрытия Олимпиады, церемоний награждения, тренировок и досуга. Форма изготовлена компанией Audimas при использовании белорусских производственных мощностей в городе Лиде. Особое внимание уделяется инженерии каждого изделия, так как олимпийская одежда должна соответствовать высоким требованиям", - отметили в НОК.

Каждый спортсмен получит комплект спортивной экипировки общего назначения, который включает в себя 26 наименований: куртка пуховая, куртка легкая пуховая, брюки утепленные, костюм парадный, костюм тренировочный, джемпер флисовый, комплект из пяти маек, кепка, шапка и шарф, снуд, перчатки, термобелье, ботинки, кроссовки, рюкзак и сумка на колесах.

Олимпийцы также получат комплект парадно-гражданской формы, которую изготовили сотрудники студии дизайна LUDMILA LABKOVA и предприятий концерна "Беллегпром".

Как отметили в НОК, экипировка национальных команд уже началась. Активно обновками интересуются в сборной по биатлону, заглянул в примерочную сегодня и конькобежец Игнат Головатюк, для которого это будут первые Олимпийские игры в карьере.-0-

Фото Андрея Покумейко.