Спортсменов из 7 стран соберет чемпионат по легкой атлетике среди ветеранов в Гродно

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спортсменов из семи стран соберет в Гродно чемпионат Беларуси по легкой атлетике среди ветеранов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Ареной для чемпионата, который пройдет 16 и 17 июня, станут спортивные площадки ЦСК "Неман" и Коложского парка.

"Впервые провели подобный турнир по инициативе управления спорта в прошлом году. Тогда он собрал свыше 150 спортсменов. Увидели, что он востребован среди участников, поэтому решено сделать чемпионат регулярным событием", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что турнир вышел за рамки не только области, но и страны. Для участия в нем зарегистрировалось свыше 200 легкоатлетов из Беларуси, Литвы, Латвии, Казахстана, Польши, Украины и Эстонии.

"Это люди в возрасте от 35 лет. Самые возрастные участники, например, выступают в категории старше 80 лет. Среди них есть известные люди - мастера спорта международного класса, те, кто выступал за национальные сборные своих стран, становился призером мировых и континентальных первенств", - рассказал Олег Андрейчик. Для многих участников чемпионат среди ветеранов стал стимулов возобновить тренировки. Кроме того, это отличный повод встретить старых друзей и завести новых. Визит большого количества иностранцев позволяет презентовать им Гродно, возможности безвизового туризма.

Соревновательная программа практически не отличается от обычных соревнований. Помимо беговых дисциплин, а старты запланированы как на спринтерских дистанциях в 100 м и 200 м, так и на стайерских в 5 км и 10 км, лучших будут выявлять в метании молота, диска и копья. Также пройдут соревнования по толканию ядра. Включены в программу и прыжки в длину и высоту. Многие из участников решили попробовать свои силы сразу в нескольких видах.

Чтобы обеспечить преемственность поколений и обмен опытом, параллельно с турниром для ветеранов пройдут соревнования для молодежи.-0-

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