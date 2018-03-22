Спортсменов из шести стран соберет в Ошмянах Кубок Европы по пауэрлифтингу

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены из шести стран станут участниками Кубка Европы по классическому пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, который пройдет в Ошмянах с 23 по 25 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный тренер сборной Беларуси по пауэрлифтингу Михаил Станкевич.

Представительный турнир наша страна будет принимать впервые. В Ошмяны приедут около 60 спортсменов из Беларуси, Бельгии, Польши, Литвы, Армении и Грузии.

Площадкой для проведения турнира станет физкультурно-оздоровительный комплекс. "Место проведения выбрано не случайно. Ошмяны можно назвать столицей белорусского пауэрлифтинга. В плане результатов регион лидирует в стране уже не одно десятилетие", - отметил Михаил Станкевич. По его словам, в Ошмянах заложены богатые традиции этого вида спорта, созданы хорошие условия для тренировок и проведения соревнований, в том числе благодаря поддержке местной власти.

"Воспринимаем Кубок Европы в качестве своеобразного экзамена. Во-первых, мы сами получим опыт проведения турниров высочайшего уровня, во-вторых, сможем заявить о себе за рубежом и побороться за право проведения уже чемпионата Европы в 2020 году", - сказал Михаил Станкевич.

Команду Беларуси на Кубке Европы представят около 25 спортсменов, половина из которых воспитанники ошмянской школы пауэрлифтинга. Примечательно, что в составе сборной страны планирует выступить и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.-0-