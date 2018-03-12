Спортсмены из России и Чехии стали победителями молодежного ЧЕ по настольному теннису в Минске

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены из России и Чехии стали победителями молодежного чемпионата Европы (U-21) по настольному теннису, который завершился в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях среди мужчин в финале встретились Томаш Полански из Чехии и Кристиан Плетя из Румынии. В упорной борьбе, которая продолжалась более часа, победу одержал Томаш Полански - 4:3 (11:6, 5:11, 12:10, 11:5, 5:11, 7:11, 12:10). Белорус Александр Ханин не сумел выйти из группы и участия в плей-офф не принимал.

У женщин борьба в финале одиночного разряда развернулась между россиянками Марией Тайлаковой и Валерией Щербатых. Победу в решающем матче одержала Тайлакова, которой для успеха понадобилось четыре сета - 4:0 (11:3, 11:7, 11:4, 11:8). Сразу три белорусские теннисистки приняли участие в важном домашнем турнире. Однако дальше первого раунда плей-офф Надежде Богдановой, Дарье Триголос и Алине Никитченко пройти не удалось.

Чемпионат Европы для игроков до 21 года проводился Европейским союзом настольного тенниса во второй раз. Впервые турнир принял Минск. Всего в континентальном первенстве в столице Беларуси приняли участие 56 мужчин и 56 девушек.-0-