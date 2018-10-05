Спортсмены "Лидсельмаша" одержали первую победу в квалификации ЛЧ по мини-футболу

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Лидсельмаш" одержал первую победу в квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором туре соревнований группы 4 в косовской Приштине чемпионы Беларуси в упорной борьбе переиграли хозяина турнира клуб "Феникс" со счетом 3:2. Поначалу лидчане уступали 0:1, но затем свое веское слово сказал их капитан Владимир Жигалко, оформивший голевой дубль, а еще один мяч забил Сергей Подалинский. В другом поединке второго тура главный фаворит соревнований казахстанский "Кайрат" из Алматы одолел португальский "Спортинг" из Лиссабона - 2:1.

В стартовый день турнира "Лидсельмаш" уступил "Спортингу" - 2:3, а "Кайрат" разгромил "Феникс" со счетом 7:2.

Сегодня команды отдыхают, а 6 октября команда Виктора Тарчило встретится с "Кайратом", а "Спортинг" будет соперничать с "Фениксом".

Турнирное положение после двух туров: "Кайрат" - 6 очков, "Спортинг" - 3, "Лидсельмаш" - 3, "Феникс" - 0.

В элитный раунд отборочного турнира выйдут три лучшие команды. В элитном раунде выступят 16 команд, разделенные на четыре группы, победители которых получат право в апреле 2019 года сыграть в решающем этапе - "Финале четырех".-0-