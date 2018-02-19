Спортсмены Норвегии возглавляют медальный зачет Олимпиады-2018

19 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Только три комплекта наград было разыграно сегодня на зимних Играх в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

Очередные золотые медали Олимпиады-2018 завоевали спортсмены Норвегии и Германии. Норвежцы лидируют в медальном зачете, в их активе уже 28 наград - 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых. На второй позиции команда Германии - 20 (10, 6, 4). Олимпийцы Беларуси занимают 15-е место благодаря золоту Анны Гуськовой и серебру Дарьи Домрачевой.

Итоги дня:

Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины.

1. Хавард Лоренцен (Норвегия).

2. Мин Кью Ча (Республика Корея).

3. Гао Тинью (Китай).

Прыжки на лыжах с трамплина. Команды. Мужчины.

1. Норвегия.

2. Германия.

3. Польша.

Бобслей. Двойки. Мужчины.

1. Германия.

1. Канада.

3. Латвия.-0-