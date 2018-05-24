Спортсмены "Столицы" победили в первом матче серии за бронзу ЧБ по мини-футболу

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Столицы" одержали победу в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашней игре на паркете дворца спорта "Уручье" минчане выиграли у оршанского "Витэна" со счетом 6:3. Вторая игра состоится 28 мая в Орше. Если после двух матчей серии до двух побед счет будет равным, то третий, решающий поединок за бронзу состоится 1 июня в Минске.

"Золотая" серия 29-го чемпионата страны по мини-футболу стартует в пятницу, 25 мая: в Гомеле лидер сезона местный ВРЗ примет гостей из лидского "Лидсельмаша". Здесь борьба продлится до трех викторий одной из команд.-0-