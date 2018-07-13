Спортсмены за высокие результаты смогут получать стипендии из местных бюджетов

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило порядок выплаты и размеры стипендий спортсменам за счет местных бюджетов. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства, комментируя постановление Совета Министров от 12 июля 2018 года №528 "Об утверждении Положения о порядке выплаты и размерах стипендии спортсменам национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, спортивному резерву за счет средств местных бюджетов".

Размер стипендии за 9-32 места на Олимпийских и за 4-8 на Паралимпийских, Дефлимпийских играх может составить до 40 тарифных ставках первого разряда, за 4-8 места на Европейских играх и 9-16 на чемпионатах мира - до 30 тарифных ставок первого разряда, за 7-12 места на чемпионатах Европы - до 25 ставок.

За 4-6 места на чемпионатах мира и Европы среди молодежи стипендия может составить от 15 до 25 тарифных ставок первого разряда. За эти же места на Кубке Дэвиса, Кубке федераций - до 20 тарифных ставок первого разряда.

За 1-3 места на республиканских соревнованиях - от 5 до 15 тарифных ставок первого разряда.

"Такие выплаты устанавливаются для стимулирования спортсменов к дальнейшему достижению высоких спортивных результатов и создания эффективных условий организации учебно-тренировочного процесса", - пояснили в пресс-службе.

Стипендии устанавливаются на срок до 1 года и выплачиваются ежемесячно. Основанием для таких выплат являются достижения спортсменами на официальных спортивных мероприятиях планируемых результатов или результатов, выше запланированных, в случае, если им не назначена именная стипендия Президента или Президентского спортивного клуба. Стипендии выплачиваются местными исполнительными и распорядительными органами на основании решений соответствующих местных Советов депутатов.

Постановление вступает в силу с 19 июля 2018 года.-0-