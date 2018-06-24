Стадион "Динамо" - большой шаг в достижении результатов на элитных соревнованиях - Коэ

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стадион "Динамо" - большой шаг в достижении результатов на элитных соревнованиях. Об этом в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ, сообщает БЕЛТА.

"Стадион "Динамо" просто невероятный. Он прослужит еще многим и многим поколениям белорусских спортсменов. Такая арена не только добавляет красоты внешнему облику столицы, но это еще большой шаг в достижении результатов на элитных соревнованиях. Реконструкция "Динамо" — это движение в сторону популяризации спорта среди населения", - сказал Себастьян Коэ.

Отвечая на вопрос, может ли теперь Беларусь претендовать на проведение крупнейших стартов, он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться. "У нас есть чемпионаты мира для взрослых спортсменов, для юниоров, для юношей и девушек, Чемпионат Европы. Также не забываем о Чемпионатах мира и Европы в помещении. А еще существует Континентальный кубок. В общем, есть выбор. Может быть, мы можем рассмотреть этот формат соревнований. Но главное, что позволяют возможности. И проведение значимого старта в стране очень важно, как для спортсменов, так как им нужна конкуренция, так и для молодого поколения. Мы хотим, чтобы молодость была вовлечена в наш вид спорта. Зрители должны быть на стадионе и видеть лучших действующих спортсменов", - подчеркнул президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).-0-