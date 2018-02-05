Стена олимпийского перемирия открыта в Пхенчхане

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В олимпийской деревне в Пхенчхане состоялась церемония открытия стены олимпийского перемирия. Об этом сообщает ТАСС.

Открыл объект президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Автором стены перемирия Игр-2018 является местный дизайнер Ли Чже Сок. Бетонная стена в высоту составляет 3 м, а в длину 6,5 м. Она символизирует мир, прекращение войн, что является одной из древнейших традиций Олимпийских игр. Во время соревнований проживающие в олимпийской деревне спортсмены смогут оставить на стене свои послания миру.

Символично, что в предстоящей Олимпиаде выступят атлеты из КНДР, причем в женском хоккейном турнире сыграет объединенная команда КНДР и Республики Корея.

Зимняя Олимпиада стартует в Пхенчхане 9 февраля и продлится до 25 февраля.-0-