Столичное "Торпедо" победило "Минск", "Городея" и "Луч" сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоялись первые матчи 24-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В столичном дерби футболисты "Минска" уступили землякам из "Торпедо" со счетом 0:1. Победный гол записал в свой актив Сергей Глебко.

Еще в одном сегодняшнем поединке "Городея" на своем поле сыграла вничью со столичным "Лучом" - 1:1.

Еще 3 матча состоятся в субботу, 6 октября: "Днепр" (Могилев) - "Динамо" (Брест), "Слуцк" - "Витебск", "Гомель" - "Шахтер" (Солигорск). Завершится тур тремя воскресными встречами: "Ислочь" (Минский район) - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Минск) - "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Неман" (Гродно).

Турнирное положение: БАТЭ - 57 очков (22 матча), "Динамо" (Минск) - 45 (22), "Шахтер" - 45 (22), "Витебск" - 44 (22), "Динамо" (Брест) - 38 (22), "Неман" - 38 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 37 (22), "Слуцк" - 36 (23), "Гомель" - 26 (23), "Минск" - 23 (24), "Городея" - 22 (24), Смолевичи" - 21 (23), "Ислочь" - 21 (23), "Торпедо" - 18 (24), "Луч" - 17 (24), "Днепр" - 13 (23).-0-