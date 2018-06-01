Столичным дерби "Динамо" - "Минск" откроется десятый тур футбольного чемпионата Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня стартует 10-й тур, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игровой день откроется на стадионе "Трактор" столичным дерби "Динамо" - "Минск". В прошлом туре обе команды добились успеха в матчах с новичками высшей лиги: динамовцы переиграли в гостях "Смолевичи" - 2:0, а "горожане" разгромили на своем поле еще одну столичную команду "Торпедо" - 6:1. Это была первая виктория "Минска" в нынешнем первенстве. После девяти туров минское "Динамо" имеет в своем активе 20 очков, отставая на 5 баллов от лидера борисовского БАТЭ, футболисты "Минска" набрали 7 очков и занимают 12-е место среди 16 команд элитного дивизиона.

Во втором сегодняшнем матче гродненский "Неман", идущий третьим, примет солигорский "Шахтер", у которого пятая позиция в турнирной таблице. Обе команды набрали хороший ход: гродненские футболисты одержали четыре победы подряд, а солигорская дружина не проигрывает шесть туров при четырех викториях и двух ничьих. У "Немана" сейчас 18 очков, у "Шахтера" на три меньше.

Оба поединка будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" - трансляция из Минска начнется в 18.40, из Гродно - в 20.40.

Лидер турнира БАТЭ свой десятый матч проведет 2 июня в гостях у "Городеи". Также в субботу состоятся еще три встречи: "Торпедо" (Минск) - "Динамо" (Брест), "Днепр" (Могилев) - "Витебск", "Гомель" - "Луч" (Минск). Завершится 10-й тур двумя играми 3 июня: "Ислочь" (Минский район) - "Смолевичи", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Слуцк".-0-