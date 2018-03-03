Теннисистка Виктория Азаренко поедет на турнир в Индиан-Уэллсе

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что поедет на турнир WTA в Индиан-Уэллсе (США).

"Хэй, мы едем к тебе, BNP Paribas Open", - написала теннисистка в соцсети Twitter.

Позднее это сообщение прокомментировала пресс-служба турнира: "Не терпится увидеть тебя! Только, пожалуйста, скажи нам, что ты не собираешься преодолеть весь этот путь пешком".

And we can't wait to see you! /please tell us you're getting a ride and not running the WHOLE way here #BNPPO18 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 2 марта 2018 г.

Ранее белорусская спортсменка получила уайлд-кард на турнир категории "Премьер" в Индиан-Уэллсе. После этого Виктория Азаренко разместила в соцсетях видеообращение, в котором поблагодарила организаторов соревнований. Она отметила, что это один из ее самых любимых турниров, там потрясающая публика и отличная организация. Виктория сказала, что она очень хочет вновь сыграть на нем и рассчитывает приехать в марте.

Турнир BNP Paribas Open пройдет с 5 по 18 марта. В 2012-м и 2016 году Виктория Азаренко становилась его победительницей.

Виктория Азаренко выйдет на корт после длительного перерыва. Теннисистка пропустила половину прошлого и начало этого сезона из-за судебных разбирательств по поводу опеки над сыном.-0-