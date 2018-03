Теннисистка Виктория Азаренко поедет на турнир в Индиан-Уэллсе

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что поедет на турнир WTA в Индиан-Уэллсе (США).

"Хэй, мы едем к тебе, BNP Paribas Open", - написала теннисистка в соцсети Twitter.

Позднее это сообщение прокомментировала пресс-служба турнира: "Не терпится увидеть тебя! Только, пожалуйста, скажи нам, что ты не собираешься преодолеть весь этот путь пешком".

And we can't wait to see you! /please tell us you're getting a ride and not running the WHOLE way here #BNPPO18