Тяжелоатлет Эдуард Зезюлин завоевал золото на юниорском ЧЕ в Польше

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин завоевал золотую награду в двоеборье на юниорском и молодежном (U-23) чемпионате Европы в Замосце (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях среди юниоров до 20 лет в весовой категории свыше 105 кг Эдуард Зезюлин победил в двух упражнениях. В сумме двоеборья он показал высокий для юниора результат - 413 кг (190 кг + 223 кг). Серебряным призером турнира стал Вараздат Лалаян из Армении - 406 кг (184 кг + 222 кг). Третье место у Дмитрия Гогичаева из России - 386 кг (170 кг + 216 кг).

Золотая медаль Эдуарда Зезюлина стала пятой в копилке белорусской команды. Первое место по сумме двоеборья ранее завоевали Геннадий Лаптев, Игорь Лозко, Анастасия Михаленко и Евгений Тихонцов.

В заключительный день юниорского и молодежного чемпионате Европы в Польше в категории свыше 105 кг для атлетов до 23 лет выступят два белорусских спортсмена Илья Лебедев и участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Алексей Мжачик. Белоруска Ольга Генералова выступит в категории 90 кг.-0-