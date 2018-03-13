Транспортное обеспечение и талисман II Европейских игр обсуждены на заседании оргкомитета

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортное обеспечение и талисман II Европейских игр 2019 года обсуждены на очередном заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению игр под председательством премьер-министра Андрея Кобякова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.

На заседании заместитель министра транспорта Александр Шишко доложил о проделанной подкомитетом работе по транспортному обеспечению мероприятий, об уточнении транспортной потребности и предложениях по ее реализации.

Кроме того, обсуждены вопросы талисмана II Европейских игр, привлечения безвозмездной (спонсорской) помощи, а также иные темы, связанные с организацией соревнований.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта. Атлеты разыграют 206 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах. Состязания будут организованы на 12 спортивных площадках.-0-