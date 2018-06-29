Тренер Алексей Шпилевский возглавит ФК "Динамо-Брест"

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алексей Шпилевский возглавит футбольный клуб "Динамо-Брест", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Контракт 30-летнего специалиста рассчитан до 2020 года. Как пояснили в стане брестчан, руководивший командой после отставки Радослава Латала Сергей Ковальчук формально остается на должности главного тренера, но руководить командой в тренировочном процессе и во время матчей будет именно Алексей Шпилевский. Первую игру под руководством нового тренера "Динамо-Брест" проведет сегодня в Гомеле.

В декабре 2018 года Шпилевский пройдет обучение на тренерскую категорию PRO, после чего официально возглавит "Динамо-Брест".

Алексей Шпилевский родился 17 февраля 1988 года. Играл на позиции опорного полузащитника, выступал в составе молодежной команды немецкого "Штутгарта". Вызывался в сборные Беларуси различных возрастов, принял участие в юношеском чемпионате Европы 2005 года. Однако из-за серьезной травмы спины карьеру футболиста пришлось закончить.

В 2011 году в немецком Кельне получил тренерскую лицензию категории "А" и стал самым молодым ее обладателем в Германии. Тренерскую карьеру начал в академии "Штутгарта". С 2013 по 2018 год работал тренером академии "РБ Лейпциг".-0-