Тренерский штаб футбольной сборной Беларуси определил состав на мартовские матчи

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной футбольной сборной Беларуси во главе с Игорем Криушенко назвал имена игроков на мартовские товарищеские матчи с командами Азербайджана и Словении, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

На тренировочный сбор, который начнется 19 марта в Минске, вызваны 23 футболиста:

вратари - Андрей Горбунов ("Динамо", Минск), Александр Гутор, Павел Павлюченко (оба - "Динамо", Брест);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Астана", Казахстан), Денис Поляков (АПОЭЛ, Никосия, Кипр), Сергей Политевич ("Генчлербирлиги", Анкара, Турция), Михаил Сиваков ("Амкар", Пермь, Россия), Максим Володько (БАТЭ, Борисов), Олег Веретило ("Динамо", Брест), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск);

полузащитники - Сергей Кисляк ("Иртыш", Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба - БАТЭ, Борисов), Ренан Брессан ("Шавеш", Португалия), Павел Нехайчик ("Динамо", Брест), Павел Савицкий ("Динамо", Брест), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Юрий Кендыш ("Шериф", Тирасполь, Молдова), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск);

нападающие - Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Антон Сарока ("Динамо", Минск).

Команда разместится в техническом центре АБФФ и перед вылетом в Баку проведет одну тренировку на футбольных полях в Веснянке. Утром 20 марта сборная Беларуси отправится в азербайджанскую столицу, где 23 марта на стадионе "Олимпийский" состоится первый спарринг нового сезона. Затем белорусский футбольный десант перебазируется в Любляну и 27 марта сыграет с командой Словении.-0-