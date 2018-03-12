Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из "Динамо-Минск" для подготовки к ЧМ

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис вызвал 17 игроков из минского "Динамо" на учебно-тренировочный сбор национальной команды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Тренерский штаб пригласил защитников Кристиана Хенкеля, Илью Шинкевича, Евгения Лисовца, нападающих Егора Шаранговича, Александра Китарова, Артема Волкова, Евгения Ковыршина, Андрея Степанова, Александра Павловича, Шарля Лингле и Сергея Дрозда, вратаря Михаила Карнаухова. Также после завершения плей-офф к национальной команде присоединятся защитник Дмитрий Знахаренко и нападающие Данила Карабань, Артур Гаврус, Дмитрий Амброжейчик и Дмитрий Буйницкий, которые на данный момент выступают в фарм-клубе "Динамо-Молодечно" в полуфинале плей-офф чемпионата Беларуси.

В ходе подготовки к чемпионату мира (с 19 марта по 3 мая) национальная команда проведет несколько матчей в рамках Европейского хоккейного вызова: Финляндия - Беларусь (4 апреля в Турку, 5 марта в Хяменлинне), Швейцария - Беларуси (13 апреля - Ла-Шо-де-Фон, 14 апреля - Лозанна), Дания - Беларусь, Норвегия - Беларусь.

Белорусские хоккеисты стартуют на мирровом форуме 4 мая в Копенгагене матчем с командой Швеции. Также нашими соперниками на первом этапе станут команды Франции, России, Швейцарии, Чехии, Словакии и Австрии.-0-