Тренеры БАТЭ включили в список 20 игроков на выездной матч Лиги чемпионов с "Карабахом"

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб БАТЭ включили в список 20 игроков на выездной матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Карабахом", сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Борисовская команда сегодня вылетела чартерным рейсом в Баку, где проведет вечернюю тренировку перед важной встречей. В выездном списке следующие игроки:

вратари - Алексей Черных, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники - Захар Волков, Максим Володько, Неманья Милунович, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович, Евгений Яблонский;

полузащитники - Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Игорь Стасевич;

нападающие - Владислав Мухамедов, Николай Сигневич, Максим Скавыш, Ессе Туоминен.

Матч "Карабах" - БАТЭ состоится в Баку 7 августа в 20.00 на стадионе имени Тофика Бахрамова. Ответный матч пройдет 14 августа в 20.00 в "Борисов-Арене".

На предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов борисовчане по итогам двух встреч были сильнее финского ХИКа - после ничейного исхода дома (0:0) они победили соперников в гостях со счетом 2:1.

Футболисты "Карабаха" во втором раунде квалификации были сильнее соперников из албанского клуба "Кукеси".-0-