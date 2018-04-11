Три белорусские теннисистки выступят в основной сетке турнира в швейцарском Лугано

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу три белорусские теннисистки сыграют сегодня в первом раунде турнира в швейцарском Лугано с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой на корт выйдет Арина Соболенко (61-й номер мирового рейтинга), которой предстоит встретиться с румынкой Михаэлой Бузарнеску (40). Затем Александра Саснович (49) сыграет с голландской теннисисткой Ришель Хогенкамп (110), а Вера Лапко (130) будет соперничать с эстонкой Анетт Контавейт (28). Вера Лапко пробилась в основную сетку этих соревнований, успешно преодолев квалификационный барьер. Кроме того, белоруски выступят в парном разряде - Соболенко и Лапко в стартовом матче встретятся с немецким дуэтом Мона Бартель/Карина Виттхефт, Саснович и румынка Бузарнеску сыграют с австралийско-швейцарским тандемом Моника Адамчак/Ксения Кнолл.

На мужском турнире в американском Хьюстоне белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в первом матче парного разряда будут соперничать с интернациональным тандемом Орасио Себальос (Аргентина)/Хулио Перальта (Чили). В марокканском Марракеше белорусско-чилийская пара Андрей Василевский/Ханс Подлипник-Кастильо встретится с британцем Домиником Инглотом и Маркусом Даниэллом из Новой Зеландии.-0-