Три бронзы завоевали белорусские борцы на турнире серии Гран-при в Германии

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три бронзовые награды завоевали белорусские атлеты на престижном турнире серии Гран-при в Дортмунде (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях по греко-римской борьбе Максим Кажарский (весовая категория до 60 кг) в поединке за третье место был сильнее Виктора Петрыка из Украины. Другой представитель нашей команды в категории до 63 кг Сослан Дауров одолел Иштвана Ванчу из Венгрии. Белорус Павел Лях также уверенно дошел до полуфинала, где уступил Франку Штаблеру из Германии, а в утешительном поединке победил венгра Роберта Фритча.

В шаге от пьедестала почета остановился бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Джавид Гамзатов (97 кг), который проиграл в схватке за бронзу Георгию Мелии из Грузии.

Главным стартом для сборной Беларуси по греко-римской борьбе станет чемпионат мира, который с 20 по 28 октября примет Будапешт.-0-