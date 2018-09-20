Три гола Андрея Костицына помогли ХК "Динамо-Минск" выиграть у "Северстали"

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три гола Андрея Костицына помогли ХК "Динамо-Минск" выиграть на выезде у череповецкой "Северстали" со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед матчем со "сталеварами" Горди Дуайеру и его помощникам пришлось хорошо подумать над составом: дисквалификация Александра Павловича и расторжение контракта с Бо Беннетом добавили хлопот. Однако в противостоянии с череповчанами приятно удивили ветераны минчан.

"Северсталь" (Череповец) - "Динамо-Минск" - 1:4 (0:0, 0:3, 1:1).

Череповец. Ледовый дворец. 2825 зрителей.

"Северсталь": Фурх; Кулда - Лекомцев, Эштон - Бойчак - Странски; Васильев - Корнеев, Вовченко - Трубачев - Гераськин; Веревкин - Кудако, Бумашин - Яшин - Рыбин; Сычушкин - Малевич, Монахов - Карлин - Захарчук.

"Динамо-Минск": Энрот; Уиркош - Готовец, Буйницкий - Хауден - Пулккинен; Осипов - Хенкель, С.Костицын - Ковыршин - Степанов; Лисовец - Знахаренко, А.Костицын - Китаров - Казионов; Дроздов - Волков - Парфеевец; Евенко, Литвинов.

Шайбы: 0:1 - Пулккинен (29.20), 0:2 - А.Костицын (Лисовец, С.Костицын, 31.19), 0:3 - А.Костицын (С.Костицын, Китаров, 33.17, в большинстве), 1:3 - Бумагин (Васильев, 45.00), 1:4 - А.Костицын (Китаров, Готовец, 54.15).

Броски: 32 -16.

Штраф: 14 - 10.

Первый период активнее провели хозяева, которые чаще бросали по воротам Юнаса Энрота, но основные события в матче развернулись во вторые двадцать минут встречи.

Команды начали не в высоком темпе, вели борьбу за шайбу у бортов и в позиционных атаках пытались забросить шайбу. Все изменилось после потасовки на 28-й минуте. Динамовцы постарались разыграть численное большинство, но отличиться Теему Пулккинен сумел уже в тот момент, когда хозяева площадки действовали впятером. Пытаясь отыграться, "Северсталь" активнее стала действовать в нападении, и на 32-й минуте россияне ошиблись в защите. Вышедший один на один с голкипером Андрей Костицын переиграл Доминика Фурха - 2:0. В следующем появлении на площадке Костицын-старший отметился мощным броском впритирку со штангой - 3:0.

После перерыва хоккеисты "Северстали" постарались перехватить инициативу, но очередное численное большинство "зубров" стало удачным для Андрея Костицына, который сам себе создал момент и нанес мощный кистевой бросок со средней дистанции, оформив хет-трик.

Хоккеисты минского "Динамо" одержали вторую победу подряд, ранее был обыгран ярославский "Локомотив", и значительно поправили свое положение в чемпионате. Одной из причин удачной серии, вероятно, является и заявление руководства команды о том, что никаких кадровых перестановок в клубе, вопреки рассуждениям в СМИ, в ближайшее время не будет. Действия игроков "Динамо" сразу же стали более эффективными в текущей выездной серии.

Третий гостевой матч минское "Динамо" в чемпионате КХЛ проведет 22 сентября против одноклубников из Москвы.-0-