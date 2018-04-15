Три золотые награды завоевали белорусские атлеты на старте ЧЕ по прыжкам на батуте

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три золотые награды завоевали белорусские атлеты на старте чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные главного тренера Ольги Власовой успешно выступили в командных состязаниях. В соревнованиях среди женщин на высшую ступень пьедестала почета поднялись белоруски Мария Махаринская, Анна Гончарова, Ангелина Хотян и Валентина Богомолова. Результат команды - 161,570 балла. Второе место заняли спортсменки Франции - 159,180, третья позиция у Португалии - 158,035.

Не оставили шансов сопернику в командном турнире и белорусские мужчины. В финале наши батутисты Владислав Гончаров, Олег Рябцев, Никита Ильиных и Артем Жук набрали сумму баллов 179,575. Серебром довольствовались россияне - 178, 930, бронзовая награда в активе Украины - 171, 380.

В турнире среди юниоров белорусская команда в составе Ивана Литвиновича, Никиты Фомченко, Даниила Волынцева и Себастьяна Станкевича с оценкой 170,400 балла завоевала золотые медали. Еще одну награду, серебряную, Беларуси принесли юниорки Екатерина Ершова, Злата Шалковская, Александра Столярова и Виктория Куйдан.

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте в Баку продолжится розыгрышем медалей в индивидуальной программе.-0-

Фото Белорусской ассоциации гимнастики.