Церемония открытия ЧМ по конькобежному спорту среди студентов состоялась в Минске

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия IV чемпионата мира по конькобежному спорту состоялась сегодня в спорткомплексе " Минск-Арена", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко в ходе открытия турнира подчеркнул, что Международный союз студенческого спорта доверяет Беларуси проведение все большего количества крупных турниров.

"Для участников предстоящего чемпионата выступление в Минске - хорошая возможность посоперничать на конькобежной дорожке "Минск-Арены", определить лучшие университеты в этом виде спорта, а также обменяться опытом в развитии спорта в своих регионах и вузах. Международный союз студенческого спорта (FISU) ранее высоко оценил уровень организации соревнований в Беларуси и доверяет все большее количество международных турниров. Уверен, что в составе каждой команды есть атлеты, способные продемонстрировать самые высокие спортивные результаты", - отметил Игорь Карпенко.

В церемонии открытия соревнований приняли участие также заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, вице-президент НОК Беларуси Сергей Репкин, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта Александр Богданович и президент Европейской ассоциации студенческого спорта, член исполкома Международного союза студенческого спорта (FISU) Адам Рошек.

Беларусь на предстоящем турнире будет представлена 18 атлетами (12 мужчин и 6 женщин). Фаворитами в медальном зачете предстоящих соревнований считаются спортсмены из Нидерландов, России и Японии. Всего представители 14 стран примут участие в предстоящих стартах.

Первые награды мирового форума будут разыграны 22 марта на дистанциях 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин, а также в командном спринте. Начало решающих стартов в 17.00. Чемпионат мира по конькобежному спорту завершится в Минске 25 марта.-0-