Цибульский: предпринимаем контрактные шаги по устранению проблем с резервом в биатлоне

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпринимаем контрактные шаги по устранению проблем с резервом в биатлоне. Об этом сказал журналистам председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский по итогам совещания о развитии зимних видов спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель БФБ подчеркнул, что вопросы и проблемы в подготовке биатлонистов, которые затрагивались сегодня на совещании, уже решаются и в мужской, и женской командах. "Проблемы с резервом в женской биатлоне не отрицаем, предприняты уже конкретные шаги по их устранению. Как отмечал в своем докладе, нас радует экспериментальная группа, как прогрессируют в ней юные стреляющие лыжники. Создав такую команду, убедился, что поступили правильно. Уверен, многие из молодых биатлонистов через несколько лет без проблем вольются в национальную команду", - рассказал Андриан Цибульский.

Он также отметил, что с программой подготовки молодых спортсменов белорусская федерация готова поделиться с другими спортивными организациями.

В ходе совещания о развитии зимних видов спорта глава государства Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость активной и грамотной работы с резервом, чтобы страна и в дальнейшем могла показывать в этом виде спорта высокие результаты после ухода из спорта нынешних лидеров женской команды.-0-