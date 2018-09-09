Участники Минского полумарафона высоко оценили прошедшие старты - Девятовский

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники Минского полумарафона высоко оценили прошедшие старты. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о различиях в организации первого полумарафона и четвертого, руководитель БФЛА отметил, что переживал за забег в 2018 году.

"У меня за эти четыре года появился серьезный опыт. Не скрою, переживал за такое количество участников. Как все пройдет, особенно на дистанции 5,5 км, где старт был наиболее массовым. Я бежал в самой гуще и видел, что ширины проспекта действительно не хватает. Однако сошлись во мнении с министром спорта Сергеем Ковальчуком, что это приятные хлопоты. Будем стремиться следующий старт сделать еще лучше. Хотя многие любители здорового образа жизни подходили и положительно отзывались о прошедшем забеге. Положительная реакция участников - самая объективная оценка нашему спортивному празднику. В организации полумарафона мы вышли на очень высокий уровень, шероховатости, которые были в 2015-м, учтены, начиная от выдачи номеров и заканчивая награждением медалями. На данный момент для нас наиболее актуальный вопрос: как организовать полумарафон, чтобы смогли выступить все желающие", - рассказал Вадим Девятовский.

По мнению председателя БФЛА, соревновательная часть удалась. "Конечно, в женском полумарафоне рассчитывали на Ольгу Мазуренок, понимали, что к ней сейчас очень огромное внимание. Наша марафонка, на мой взгляд, сейчас узнаваема и может конкурировать по популярности в белорусском спорте с Дарьей Домрачевой и Викторией Азаренко. Ольга потратила в ходе сезона очень много моральных сил, поэтому где-то не сложилось. Однако, подчеркну, сразу три белоруски в пятерке лучших на 21,1 км (Куделич, Савина и Мазуренок). Уверен, мы сможем подготовить команду не только к нашему полумарафону, но и Олимпийским играм", - сказал Вадим Девятовский.

В Минском полумарафоне 2018 года приняли участие около 35 тыс. участников, что является рекордом с 2015 года. На старт вышли представители 35 стран, наиболее значительное представительство - из России 600 любителей бега из 89 городов.

Организатором соревнований выступает Белорусская федерация легкой атлетики при поддержке Министерства спорта и туризма и Мингорисполкома.-0-