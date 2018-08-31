Участники молодежного ЧЕ по гребле провели флешмоб с брестским фонарщиком

31 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Участники чемпионата Европы по академической гребле среди спортсменов до 23 лет, который стартовал сегодня в Бресте, провели красочный флешмоб во время церемонии зажжения керосиновых фонарей, передает корреспондент БЕЛТА.

После окончания церемонии открытия турнира на гребном канале молодые люди отправились на главную пешеходную улицу Бреста - Советскую. Они понаблюдали за тем, как фонарщик зажигал керосиновые фонари. Вместе с городской знаменитостью представители каждой делегации прикрепили к фонарям специально изготовленные лопасти весел, окрашенные в цвета флагов стран - участниц чемпионата Европы по гребле. Это символические послания жителям областного центра: на них гребцы оставили свои автографы и пожелания.

"Я думаю, наша акция привлечет больше болельщиков на трибуны. Советская - очень популярная улица, где многие смогут увидеть наши послания и заинтересуются соревнованиями. Будут выходные дни, надеюсь, нас придут поддержать немало людей. Когда мы были на стартах в Роттердаме, там установили огромные весла. Было приятно идти по незнакомому городу и видеть изображенный на весле белорусский флаг", - рассказала представительница сборной Беларуси Кристина Староселец. Девушка родом из Бреста. Она отметила, что для нее очень радостно и почетно выступать на домашнем чемпионате Европы. Молодая чемпионка добавила, что вся белорусская команда настроена показать на турнире максимальный результат.

В состав сборной Беларуси на чемпионат Европы вошли 46 гребцов. На турнире они составят конкуренцию своим сверстникам из 23 стран. Медали будут разыграны в 22 видах программы, в 13 из них за звание сильнейших поборются белорусские атлеты. 1 сентября на брестском гребном канале пройдут предварительные и утешительные заезды. Полуфиналы и финалы состоятся 2 сентября. Соревноваться молодые гребцы (мужчины и женщины) будут в различных классах лодок на дистанции 2 тыс. м.

Организаторами турнира выступают Министерство спорта и туризма Беларуси, Брестские областной и городской исполкомы, Белорусская федерация гребли.-0-

В Бресте дан старт молодежному чемпионату Европы по гребле В турнире принимают участие 530 спортсменов из 24 стран. За медали они будут бороться в 22 видах программы. В 13 из них выступят представители сборной Беларуси, в состав которой вошли 46 гребцов.

Фото Вадима Якубёнка