Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют четыре комплекта наград

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют сегодня четыре комплекта наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские спортсмены выступят в мужской биатлонной эстафете 4х7,5 км. В состязаниях конькобежцев на дистанции 1000 м примет участие Игнат Головатюк.

Без участия белорусских атлетов определятся олимпийские призеры в соревнованиях по фигурному катанию (женщины) и фристайлу (ски-кросс, женщины).

Также сегодня состоится встреча за бронзовые награды мужских команд керлингистов, в которой сыграют дружины Швейцарии и Канады. На мужском хоккейном турнире пройдут полуфинальные матчи Чехия - олимпийские атлеты из России (начало в 10.40 по минскому времени) и Канада - Германия (15.10).-0-