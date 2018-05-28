УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2017/18

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технические наблюдатели определили 18 футболистов, попавших в сборную Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Вратари:

Кейлор Навас ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: провел всю кампанию очень стабильно, выручал команду, когда требовалось.

Алиссон ("Рома"). Мнение технических наблюдателей: прекрасно играл на пути к полуфиналу, его великолепные сейвы в выездном матче против "Шахтера" позволили "Роме" продолжить борьбу в турнире.

Защитники:

Йосуа Киммих ("Бавария"). Мнение технических наблюдателей: энергичный крайний защитник помог "Баварии" пробиться в полуфинал, а его прекрасный гол на какое-то время дал команде надежду на большее.

Серхио Рамос ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: лидер обороны клубных чемпионов Европы, которые сохраняют этот статус уже три года кряду.

Марсело ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: обеспечивает ширину игре "Реала" и является угрозой для обороны любого соперника на своем фланге.

Джорджио Кьеллини ("Ювентус"). Мнение технических наблюдателей: ключевой защитник "Ювентуса" проявил себя в прекрасно проведенных с точки зрения обороны выездных матчах в Лондоне и Мадриде.

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"). Мнение технических наблюдателей: перешел в "Ливерпуль" в январе и добавил команде стабильности и надежности на стадии плей-офф.

Рафаэль Варан ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: напарник Рамоса по центру обороны также провел выдающийся сезон.

Полузащитники:

Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"). Мнение технических наблюдателей: универсальный полузащитник с техникой и физической готовностью, которые позволяют ему действовать на любой позиции в середине поля.

Каземиро ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: опора очень сбалансированного трио в середине поля "Реала".

Лука Модрич ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: всегда открыт под передачу, чрезвычайно важен для стиля, в котором мадридцы хотят играть.

Тони Кроос ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: уверенная работа с мячом и изящные передачи вместе с Модричем обеспечивают атакующую гибкость "Реала".

Хамес Родригес ("Бавария"). Мнение технических наблюдателей: великолепно проявил себя в плей-офф, особенно в ответном полуфинальном матче с "Реалом".

Нападающие:

Эдин Джеко ("Рома"). Мнение технических наблюдателей: блестящий гол в ворота "Челси" - один из восьми в турнире - стал одним из самых ярких моментов в его игре, во многом благодаря которой "Рома" пробилась в полуфинал.

Роберто Фирмино ("Ливерпуль"). Мнение технических наблюдателей: сочетал невероятное трудолюбие, бойцовский дух, прекрасную технику и результативность, забив десять мячей в этом розыгрыше.

Лионель Месси ("Барселона"). Мнение технических наблюдателей: ключевой игрок атаки "Барселоны" внес решающий вклад в победу над "Челси" в 1/8 финала.

Криштиану Роналду ("Реал"). Мнение технических наблюдателей: лучший бомбардир турнира шестой год кряду и автор лучшего гола сезона по версии технических наблюдателей УЕФА.

Мохамед Салах ("Ливерпуль"). Мнение технических наблюдателей: вингер "Ливерпуля" провел невероятный сезон, а его травма в финале стала одним из решающих факторов.

Технические наблюдатели УЕФА в Киеве: Ежи Энгель (Польша), Томас Шааф (Германия), Миксу Паателайнен (Финляндия), Петер Рудбек (Дания), Кристиан Киву (Румыния), Дэвид Мойес (Шотландия).-0-