УЕФА реализует в Беларуси пилотный проект по развитию массового футбола

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ассоциация "Белорусская федерация футбола" запустили пилотный проект по клубному развитию. Его главная цель - поддержка конкретных клубов детско-юношеского и массового футбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

УЕФА, принимая во внимание активную работу АБФФ по развитию массового футбола, выделяет дополнительные финансовые средства на определенные проекты, оказывая в том числе большую консультативную и техническую помощь. В пилотный проект по клубному развитию включено 9 клубов детско-юношеского и массового футбола различных форм собственности из Гродненской, Витебской и Минской областей, а также города Минска. В течение года УЕФА и АБФФ окажут этим клубам техническую и организационную помощь, чтобы увеличить число занимающихся в них юных игроков, повысить уровень образования тренеров и менеджеров, усовершенствовать учебно-тренировочный процесс. Кроме того, будет оказана помощь в организации соревнований, команды также получат современный спортивный инвентарь.

Подготовительный этап проекта прошел весной текущего года. В марте отдел массового футбола АБФФ провел семинары во всех областях Беларуси. В семинарах в Витебской, Гродненской и Минской областях приняли участие специалисты УЕФА и предложили всем желающим клубам прислать заявки для участия в пилотном проекте. Было подано около 20 заявок, после чего был составлен шорт-лист потенциальных участников, в который вошло 14 клубов. С 15 по 18 мая специалисты УЕФА и АБФФ провели индивидуальные собеседования с представителями каждого из них и по итогам были выбраны 9 клубов: ДЮСШ Столбцовского района, ДЮСШ-4 (Молодечно), ФК "Юниор" (Минск), ФШ имени Мурашко (Минск), ФК "Fair Play" (Ошмяны), частный клуб города Скидель, ДЮСШ по футболу Сморгони, СДЮШОР "Двина" (Витебск), ФСК Сенно.

Следующим этапом пилотного проекта станут тренерские курсы УЕФА "лицензия D", которые пройдут с 25 по 27 июня с участием тренеров клубов-участников, а также сотрудников отдела массового футбола АБФФ. Всего будет проведено 4 подобных курса. По итогам этих курсов будет отобрано 24 лучших тренера из числа клубов-участников проекта, после чего они станут слушателями тренерских курсов УЕФА более высокой ступени - "лицензия С", которые будут организованы в конце 2018 года – начале 2019 года. Такие курсы (D и С) будут организованы в Беларуси впервые, они направлены на повышение квалификации тренеров, работающих в массовом и детско-юношеском футболе. По окончании пилотного проекта отдел массового футбола АБФФ будет проводить их самостоятельно своими силами.

Белорусская федерация футбола в последнее время добилась большого прогресса в развитии массового футбола. И в марте 2017 года в структуре Технического департамента АБФФ был создан отдел массового футбола. В него входят 9 сотрудников, 7 из которых являются региональными менеджерами по развитию массового футбола и работают на местах.

Одним из признаний успешной работы стал тот факт, что Беларуси доверено провести конференцию УЕФА по массовому футболу, которая пройдет в Минске 10-14 июня 2019 года. Такие мероприятия проводятся раз в три года и являются самыми значимыми на уровне УЕФА по вопросам развития массового футбола.-0-