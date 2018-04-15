Умер известный белорусский тренер Михаил Цейтин

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 98-м году жизни умер один из самых известных тренеров советского и белорусского спорта Михаил Цейтин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Михаил Цейтин являлся мастером спорта по акробатике, заслуженным тренером СССР и Беларуси, судьей международной категории. Воевал во время финской кампании. Ветеран Великой Отечественной войны.

С 1947 года Михаил Ильич преподавал в Институте физкультуры (ныне - Белорусский государственный университет физической культуры). В 1970-м стал доцентом. Автор методики укрепления вестибулярного аппарата для космонавтов.

Работал с футболистами минского "Динамо", в том числе в их "золотой" сезон 1982 года. Выступал в качестве режиссера многих спортивно-театрализованных праздников в Минске, Москве, Казани и Улан-Баторе (Монголия).

До последнего дня преподавал на кафедре гимнастики БГУФК.-0-