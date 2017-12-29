Успех во встрече со СКА поможет минчанам в следующих матчах сезона - тренер "Динамо"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успех в домашней встрече с питерским СКА поможет минчанам в следующих матчах сезона. Такое мнение высказал на пресс-конференции после завершения игры главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В поединке с очень сильным соперником во многих моментах нас выручил голкипер Юнас Энрот. Вдобавок, болельщики до отказа заполнили арену и помогли обыграть СКА. Это очень важная победа, которая поможет нам в следующих поединках сезона. СКА - команда с впечатляющей линией атаки, в чем мы убедились в первом периоде, во вторые двадцать минут игры мы смогли забросить важные шайбы и перехватить инициативу", - рассказал Горди Дуайер.

"Голы, которые пропустили во втором периоде - результат наших ошибок. Создали моментов на три игры, а реализовать эти возможности не смогли", - отметил наставник СКА Олег Знарок.

Хоккеисты минского "Динамо" второй раз подряд за месяц обыграли обладателя Кубка Гагарина, после победы на выезде 19 декабря со счетом 3:2, на "Минск-Арене" белорусская команда добилась уверенной победы 6:3.

По словам Горди Дуайера времени на отдых у команды не так много. Уже 1 января хоккеисты будут тренироваться, а 3 января сыграют в гостях у еще одного грозного оппонента - магнитогорского "Металлурга". Белорусская команда на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции.-0-