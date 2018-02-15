15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси хотят ввести единую методику подготовки юных футболистов. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель правления Банка развития Беларуси, председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Сергей Румас по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники совещания, среди которых были руководители Белорусской федерации футбола и известные тренеры страны, высказали Президенту свои предложения о развитии этого вида спорта. "Они касаются и классов подготовки по футболу в ДЮСШ, СДЮШОР, РЦОП. Мы сейчас в федерации должны обсудить эти предложения, положить их на бумагу. Глава государства сказал, что если необходимо принять нормативные акты, он готов поддержать эти предложения. Одновременно он предупредил, что ответственность федерации будет еще больше", - отметил председатель АБФФ.

Сергей Румас обратил внимание, что федерация готова в данном случае принять на себя дополнительную ответственность, ведь единая методика подготовки юных спортсменов по всей стране принесет плоды для белорусского футбола.

Он пояснил, что сейчас многие классы в спортивных школах не имеют единого заказчика. "Эти классы тренируются, наверное, где-то недостаточно компетентными тренерами, где-то слабая методологическая база. С другой стороны, у федерации уже накоплен большой опыт. У нас есть Академия футбола, в которой есть четыре группы мальчиков, технический центр, где сосредоточены лучшие знания в части подготовки юных футболистов. Предложение, чтобы все методологические наработки, которые у нас есть, были по вертикали спущены вниз до самого последнего класса в районном центре, поддержано", - рассказал Сергей Румас.

По его словам, на совещании все сошлись во мнении, что тренерская работа с детьми и молодежью - этот тот фундамент, на котором должно строиться будущее белорусского футбола.

Изменения коснутся и Белорусской федерации футбола. "Глава государства высказывал претензии к работе кадров. Президент знает ситуацию настолько глубоко, что оценивает руководящие кадры не только на уровне руководителя федерации, но и его заместителей, генерального секретаря. Конечно, мы сегодня были подвергнуты критике за те просчеты, которые у нас были. Поэтому сейчас будем вносить предложения, как исправить ситуацию", - пояснил председатель ассоциации.

При этом Сергей Румас отметил, что в следующем году, скорее всего, уже не будет возглавлять федерацию. Он считает, что руководить ею должен человек, который сможет посвящать футбольной сфере все свое рабочее время. Вместе с тем нынешний председатель АБФФ выразил готовность продолжить и в дальнейшем возглавлять попечительский совет при федерации.-0-