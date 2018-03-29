В Беларуси выберут школьника для участия в международном форуме "Футбол для дружбы"

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал конкурс среди школьников, лучший из которых сможет представить страну на летнем международном форуме "Футбол для дружбы" в Москве, сообщили БЕЛТА организаторы.

Отборочные туры проходят в Минске 29 и 30 марта, официальное объявление победителей состоится позднее. Юный футболист от Беларуси будет играть на позиции защитника в одной из 32 интернациональных сборных. В так называемой команде ORANGUTANG компанию белорусскому школьнику составят сверстники из Грузии, Лесото, Индии, Папуа - Новая Гвинея, Сейшельских островов.

К участию в конкурсе были приглашены мальчики и девочки в возрасте 12 лет, увлекающиеся футболом. Юным спортсменам необходимо выполнить ряд упражнений, показать свое мастерство. Также при отборе будет учитываться знание английского языка и искусство самопрезентации.

С 8 по 15 июня в Москве пройдет шестой сезон международной детской социальной программы "Футбол для дружбы", в которой примут участие дети из 211 стран мира. В рамках проекта девочки и мальчики, увлекающиеся футболом, соберутся в столице России, где в течение недели будут играть в футбол, участвовать в различных социальных мероприятиях, а также смогут посмотреть открытие Кубка конфедераций ФИФА на стадионе "Лужники".-0-