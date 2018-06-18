В Минске пройдет чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди школьников

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 22 по 24 июня во Дворце спорта пройдет II чемпионат мира ФИДЕ по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Для участия в соревнованиях уже подали заявки 780 юных спортсменов из 27 стран. Первые матчи 1-4 туров будут сыграны 22 июня. Годом ранее Минск принимал первый мировой форум среди мальчиков и девочек. В турнире участвовали более 600 мальчишек и девчонок из 24 стран.

Юные белорусские спортсмены в 2017-м завоевали 6 медалей - 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую, заняв второе место в неофициальном командном зачете. На первой строчке итогового протокола обосновались юные шахматисты из России (4, 3, 3), на третьей - команда Вьетнама (2, 3, 4).

Одновременно с чемпионатом мира Белорусская федерация шахмат проводит во Дворце спорта I открытый международный турнир по быстрым шахматам памяти легендарного белорусского гроссмейстера Виктора Купрейчика.

На старт соревнований выйдут более сотни участников из 7 стран, среди которых 13 гроссмейстеров.

Организаторами чемпионата мира выступают Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет Беларуси, Минский городской исполнительный комитет, Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация шахмат.-0-