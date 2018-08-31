В Монако представлен логотип Лиги Европы УЕФА "Баку 2019"

В Монако сегодня состоялась презентация логотипа Лиги Европы УЕФА "Баку 2019", специально разработанного для финала нового сезона. Об этом сообщает Trend .

В дизайне логотипа использовались изображения таких известных достопримечательностей столицы, как Азербайджанская государственная академическая филармония, Пламенные башни, Девичья башня, Центр Гейдара Алиева и Дом правительства Азербайджана. Брендинг логотипа отражает динамичную природу и географические характеристики соревнования, которые охватят европейский континент и, конечно же, столицу Азербайджана - Баку.

Азербайджан известен в мире как "Страна огней". Исходя из этого, буква "А" на логотипе была спроектирована в виде языков пламени.

Отметим, что специальный логотип, разработанный для финала "Баку 2019", призван отражать древние и современные особенности Баку.

Баку получил право провести финал Лиги Европы сезона 2018/19 на заседании Исполкома УЕФА под председательством президента данной организации Александера Чеферина в сентябре 2017 года. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая 2019 года.-0-