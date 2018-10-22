В тренерском штабе ХК "Динамо-Минск" грядут перестановки - Савилов

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вскоре произойдут изменения в тренерском штабе ХК "Динамо-Минск", заявил сегодня журналистам председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Геннадия Савилова, необходимо предотвратить это неконтролируемое падение, добиться стабилизации ситуации.

Минское "Динамо" под руководством Горди Дуайера потерпело уже восемь поражений кряду в чемпионате КХЛ и занимает последнее место в Западной конференции.

Геннадий Савилов рассказал, что сейчас ведется активная работа по вопросу объединения всех хоккейных структур под одним руководством, в том числе и минского "Динамо", с федерацией. Нужно, чтобы всем было понятно, с кого спросить за тот или иной результат. Этот процесс планируется завершить в феврале 2019 года.

Председатель хоккейной федерации также попросил прощения у болельщиков за неудачи белорусских хоккеистов, в частности минского "Динамо", и выразил надежду, что положение скоро выправится.-0-

Анатолий Курилец покинет пост гендиректора ХК "Динамо-Минск" Такое решение принято по личной инициативе директора в связи с окончанием контракта.

Сайт Федерации хоккея будет обновлен к концу сезона Председатель федерации хоккея Геннадий Савилов считает, что сейчас сайт не отвечает современным требованиям, поэтому принято решение о его серьезной перестройке.