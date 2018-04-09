Велогонщик скончался после падения на гонке "Париж - Рубе"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велогонщик Михаэл Голартс умер в больнице после падения во время гонки "Париж - Рубе", сообщают информагентства.

Михаэл Голартс выступал за команду Veranda's Willems-Crelan-Charles. Его смерть подтвердила команда в официальном заявлении.

Отмечается, что 23-летний бельгийский спортсмен во время участия в гонке упал и ударился о брусчатку дороги. Он потерял сознание, произошла остановка сердца. Медики попыталась реанимировать спортсмена, затем он был срочно переправлен вертолетом в госпиталь Лилля. Спасти Михаэла Голартса не удалось.

Однодневная гонка "Париж - Рубе" считается технически крайне сложной. Это одна из самых престижных гонок в мире. За победу в "Париж - Рубе" в рейтинг UCI World Ranking гонщику начисляется 100 баллов, тогда как за победу на этапе гонки "Тур де Франс" победитель получает 20 баллов. В мире спорта ее называют "Северный ад" и "Труднейшей из труднейших". Значительная часть трассы во время "Париж - Рубе" покрыта крупной брусчаткой, что вызывает сложности в управлении велосипедом.-0-