Вера Лапко и Мэнди Минелла проиграли в финале теннисного турнира в Люксембурге

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга проиграли в финале парного разряда турнира в Люксембурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый сет сегодняшнего финала с бельгийским дуэтом Алисон ван Эйтванк / Гретье Миннен белорусско-люксембургский тандем уступил на тай-брейке - 6:7 (3:7), во второй партии проиграл 2:6.
В мужском парном разряде Кубка Кремля в Москве белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд вышли в финал, в котором завтра их соперниками будут американские теннисисты Остин Крайчек и Раджив Рам.-0-
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