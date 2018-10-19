Вера Лапко и Мэнди Минелла вышли в финал теннисного турнира в Люксембурге

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вера Лапко и Мэнди Минелла стали финалистками парного разряда турнира в Люксембурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем полуфинале белорусско-люксембургский тандем обыграл болгарско-румынский дуэт Изабелла Шиникова / Ралука Шербан - 7:6 (7:5), 6:3.
В решающем матче Вера Лапко и Мэнди Минелла встретятся с бельгийской парой Алисон ван Эйтванк / Гретье Миннен.-0-
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