Вера Лапко победила в первом круге открытого чемпионата США по теннису

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах Нью-Йорка сегодня стартовал последний в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В женском одиночном разряде первой из четырех белорусок сыграла Вера Лапко, занимающая 72-е место в мировом рейтинге. В поединке первого круга Лапко встречалась с украинкой Екатериной Бондаренко (86-й номер рейтинга WTA) и победила в двух сетах - 6:3, 6:3.
Позже свои стартовые поединки проведут еще три белоруски: Виктория Азаренко (79) будет соперничать со словачкой Викторией Кужмовой (56), Александра Саснович (33) сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (38), Арина Соболенко (20) встретится с американкой Даниэль Коллинс (37).
Матчи 138-го по счету US Open завершатся в Нью-Йорке 9 сентября, общий призовой фонд соревнований составляет $53 млн.-0-
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