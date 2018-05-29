Веремеенко: качественное спортивное покрытие важно для подготовки юных спортсменов

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качественное спортивное покрытие важно для подготовки юных спортсменов. Такое мнение высказала сегодня в пресс-центре БЕЛТА ведущая белорусская баскетболистка Анастасия Веремеенко.

"Качественный спортивный пол важен не только для профессиональных атлетов, но и для юных спортсменов. Тренировки на хорошем покрытии положительно сказываются и на технике, и на здоровье детей: снижается нагрузка на суставы, они меньше травмируются", - пояснила Анастасия.

По ее мнению, при возведении спортивных объектов о напольном покрытии часто думают в последнюю очередь. "Не раз приходилось выступать в современных залах, которые хорошо оборудованы: освещение, трибуны. Но полу не всегда уделяют должное внимание. Даже на ведущих аренах есть покрытия, после занятий на которых ощущаешь дискомфорт в суставах, коленях", - рассказала спортсменка.

Сегодня было объявлено о том, что ведущая белорусская баскетболистка подписала контракт об использовании имиджа спортсменки для продвижения спортивных паркетных полов компании "Косвик". Директор компании Владимир Яновский отметил, что выбор баскетболистки в качестве представителя продукции не случаен.

"Анастасия Веремеенко - один из самых узнаваемых атлетов с мировым именем, а наше предприятие производит широкую линейку спортивных паркетных полов для тренировочных залов и проведения официальных крупных соревнований. Это баскетбол, гандбол, волейбол, мини-футбол, сквош. Все покрытия сертифицированы и обладают необходимыми спортивными характеристиками. Это крайне важно как для профессиональных атлетов, так и для детей", - рассказал Владимир Яновский.

По его словам, развивая направление спортивных полов из натурального дерева, компании очень важно получать экспертное мнение и оценку такого опытного игрока и профессионала высокого класса, как Анастасия Веремеенко.

"Также мы намерены использовать все возможности, чтобы приглашать Анастасию на спортивные мероприятия и популяризировать здоровый образ жизни, чтобы как можно больше детей занимались спортом", - добавил Владимир Яновский.-0-

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