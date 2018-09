Виктория Азаренко обыграла Эшли Барти во втором круге турнира в Токио

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко (63-й номер мирового рейтинга) обыграла австралийку Эшли Барти (17-й номер) со счетом 6:4, 6:2 во втором круге турнира категории "Премьер" в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовые геймы матча прошли в равной борьбе. Лишь в концовке партии Виктория Азаренко сделала брейк на подаче соперницы. Белоруска оставила за собой и начало второго сета - 3:1 по геймам. Азаренко уверенно действовала на выходах с задней линии корта к сетке, не оставив шансов оппонентке.

That's the match!@vika7 takes out the seeded @ashbar96 in straight sets, 6-4, 6-2, @torayppo !#ppo pic.twitter.com/mLWkE4n33Q