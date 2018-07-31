Виктория Азаренко победно стартовала на теннисном турнире в американском Сан-Хосе

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (108-й номер мирового рейтинга) победно стартовала на турнире в американском Сан-Хосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В трехсетовом поединке первого раунда одиночного разряда Виктория Азаренко одолела украинскую теннисистку Катерину Бондаренко (56) - 6:3, 6:7 (7:9), 7:5. Напряженная встреча продолжалась 2 часа 45 минут. Следующей соперницей Виктории будет седьмая ракетка планеты испанка Гарбинье Мугуруса.
.@vika7 outlasts Bondarenko, 6-3, 6-7(7), 7-5!— WTA (@WTA) 31 июля 2018 г.
Advances to @MubadalaSVC second round! pic.twitter.com/6iCibtrUsg
Еще одна белоруска Вера Лапко (69) на старте встретится с китайской теннисисткой Чжан Шуай (32). В парном разряде Арина Соболенко и Софья Кенин из США будут соперничать с американско-парагвайским тандемом Ирина Фалькони / Вероника Сепеде Роиг.
На мужском турнире в Вашингтоне белорус Илья Ивашко (126) в первом раунде уступил польскому теннисисту Губерту Гуркачу (120) в двух сетах - 4:6, 3:6.
Два белоруса выступят в парном разряде турнира в австрийском Китцбюэле. Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в первом круге встретятся со словацко-украинским дуэтом Игорь Зеленай / Денис Молчанов, Андрей Василевский и французский теннисист Хьюго Нис сыграют с немецким тандемом Тим Пюц / Ян-Леннард Штруфф.-0-
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