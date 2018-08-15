Виктория Азаренко проиграла на теннисном турнире в Цинциннати

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, не вышла в 1/8 финала турнира категории "Премьер" с призовым фондом $2,8 млн в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче второго раунда Виктория встречалась с 5-й ракеткой планеты Каролиной Гарсией и уступила в двух сетах - 4:6, 5:7. На старте Азаренко переиграла испанку Карлу Суарес Наварро (25) - 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Еще одна белоруска Арина Соболенко (34) в 1/32 победила британку Йоханну Конту (39) - 4:6, 6:3, 6:4. Следующей соперницей Арины Соболенко будет чешка Каролина Плишкова (8).-0-
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