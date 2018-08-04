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Виктория Азаренко снялась с турнира в Сан-Хосе во время четвертьфинального матча

Спорт 04.08.2018 | 09:00
Виктория Азаренко
Виктория Азаренко

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (108-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире в американском Сан-Хосе на стадии 1/4 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за выход в полуфинал с американкой Даниэль Роуз Коллинз (42) Виктория выиграла первую партию на тай-брейке - 7:6 (7:4), а во втором сете, проигрывая 0:3, не смогла продолжить матч и снялась с турнира. До этого Виктория Азаренко победила украинку Катерину Бондаренко (79) и россиянку Анну Блинкову (101).-0-

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Теги
Азаренко, США, теннис, турнир
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